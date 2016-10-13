* запрещённая в России организация

Абуджа, 13 октября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободила 21 девушку, которые были похищены два года назад во время нападение на город Чибок, сообщает 13 октября Reuters со ссылкой на BBC.

Global Panorama Террористы «Боко Харам»

Информация поступила от правительственного источника BBC, однако пресс-служба президента Нигерии Мохаммаду Бухари заявила, что не располагает информацией об освобождении заложников.

Представители военного ведомства Нигерии не прокомментировали сообщение BBC.

Напомним, два года назад террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитила более 200 школьниц во время нападения на школу города Чибок.

Радикальная исламистская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких террористических организаций в мире. В результате гражданской войны, которую исламисты ведут против правительства Нигерии, погибли десятки тысяч человек, беженцами стали не менее 2,5 миллиона человек.

В марте 2015 года террористы «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присягнули «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).