Вашингтон, 13 октября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Специалисты из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в США представили модель столкновения крупнейшего спутника Марса с астероидом, в результате чего на Фобосе появляется кратер, делающий его похожим на «Звезду смерти» из «Звездных войн». Видео опубликовано на канале учреждения в YouTube.

Скриншот с видео Creation of Stickney crater on Phobos Звезда смерти

В описании к ролику указано, что он демонстрирует один из возможных сценариев появления на Фобосе огромного кратера Стикни, когда в спутник врезается астероид диаметром 200 м, движущийся со скоростью 8 м/с. Красным цветом показана порода, выброшенная с Фобоса.

Спутник Марса Фобос находится на расстоянии 6 тыс. км от поверхности планеты. Кратер Стикни диаметром 9 км занимает значительную его часть. Так, средний радиус самого Фобоса составляет 11,1 км.