Москва, 13 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал действовать аккуратно в вопросе сокращения дефицита федерального бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Нужно действовать, безусловно, крайне аккуратно — постоянно жить в долг, как некоторые государства, мы себе позволить не можем», — сказал он на заседании правительства.

По его словам, по механизму финансирования дефицита есть разные мнения. Так, Минфин предлагает провести бюджетную консолидацию и поэтапно снижать дефицит на 1 процентный пункт к валовому внутреннему продукту в год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дефицит бюджета на 2017 год составит порядка 2,7 трлн рублей — это чуть больше 3% ВВП. «Такой дефицит в целом адекватен нынешнему состоянию российской экономики, и это меньше, чем мы ожидаем по итогам текущего года», — констатировал глава правительства.