Мадрид, 13 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. «На прошлой неделе США формально обвинили Москву в компьютерных нападениях с целью вмешательства в президентские выборы, — напоминает газета. — Теперь же официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что президент страны имеет в своем распоряжении несколько вариантов ответов на угрозу, из которых ему предстоит выбрать один. Какой именно — об этом до введения его в действие сообщаться не будет. Только высшие должностные лица России могли дать разрешение на производство вторжений хакеров в киберпространство Штатов».

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Эрнест подчеркнул, что «США способны защитить свои системы как внутри страны так и за рубежом. Кроме того, они (Вашингтон) обладают достаточной способностью для запуска не только операций противодействия, но и наступления на киберобъекты в других странах».

«Вполне вероятно, что (США) введут дополнительные санкции, которые навредят российской экономике, особенно в отношении отдельных лиц и компаний, участвующих в этих кибератаках, — цитирует испанское издание эксперта по политическим рискам Нью-Йоркского университета Иана Бремнера. — Не исключено также, что в ближайшее время состоятся «деструктивные атаки на ту зону Рунета, которая связана с правительственными учреждениями России».

Озвучив предположения Бремнера, газета обращает внимание, что сам он далек от уверенности, что Белый дом решится на конфронтацию: «Соединенные Штаты не заинтересованы в хакерской атаке, которая действительно могла бы повредить российские киберинфраструктуры, так как теперь (США) считают Россию равной себе в сфере возможных действий в киберпространстве и атака может привести к ответным мерам, которые Вашингтону придутся не по вкусу».