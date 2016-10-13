Омск, 13 октября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Семилетняя девочка смогла отбиться от насильника в Омске. Об этом сообщает в четверг, 13 октября, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

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Инцидент произошел в понедельник, 10 октября, в жилом массиве в Ленинском административном округе.

«39-летний местный житель (…) напал на семимилетнюю девочку, потащил ее в кусты с целью изнасилования, но не довел преступление до конца ввиду активного сопротивления ребенка», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был оперативно установлен и задержан благодаря совместным действиям сотрудников СКР и полиции.

По факту нападения на ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ УК РФ («Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»).