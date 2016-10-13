Всеволожск, Ленинградская область, 13 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Более 15 тысяч жителей города Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области с вечера 12 октября оставались без отопления и горячей воды в результате прорыва на трубопроводе. Устранить последствия коммунальной аварии удалось только днем 13 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аварийно-диспетчерской службе ОАО «Сертоловские тепловые сети и котельные».

LisaRedfern Батарея отопления

Прорыв на тепломагистрали, произошедший накануне в 22:30, оставил без отопления и горячего водоснабжеиния 17 многоквартирных домов, две школы, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и магазин, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Всеволожского района.

По данным Главного управления МЧС России по Ленобласти, в результате аварии без тепла оставалось 15 450 человек.

Работы по восстановлению теплоснабжения вели ОАО «Сертоловские тепловые сети и котельные». К 11:05 авария была устранена. «С нашей стороны все работы выполнены. Обслуживающие организации подключают дома», — уточнили в аварийно-диспетчерской службе компании.

К 15:00 большая часть жилого фонда и все соцобъекты были подключены, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти.