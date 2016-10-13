Москва, 13 октября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В феврале пенсионеры получат пенсию с полной индексацией, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«В феврале мы уже проведем индексацию пенсий в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 год», — заявил Медведев.

Глава правительства также напомнил, что в начале 2017 года пенсионеры получат единовременную выплату в виде 5 тыс. рублей.

«Цены все-таки растут, особенно остро ощущают это люди с невысокими доходами, в том числе и пенсионеры, конечно, им в этих условиях труднее», — констатировал Медведев в ходе заседания правительства, где обсуждается проект федерального бюджета на 2017−2019 годы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, а 2017 году страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией за 2016 год. Никаких других моделей индексации пенсий правительство России не рассматривает, заявил ранее глава Минтруда Максим Топилин.