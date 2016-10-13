Новоалтайск, Алтайский край, 13 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Изображения спящих на улице жителей Новоалтайска, попавших на фотографии сервиса «Карты Google», в настоящее время зацензурены. Ранее на фотографии Бийской улицы возле одного из домов можно было увидеть людей, лежащих прямо на траве.

Alina Zienowicz Автомобиль сервиса Google Maps

Местные жители попали в объектив автомобиля, который делает снимки для программы, еще три года назад, однако пользователи Сети обратили на них внимание лишь недавно. Спящие среди разбросанных вещей люди вызвали их удивление, и необычный кадр стал предметом обсуждения в социальных сетях, сообщает телеканал «Россия 1».

Как выяснилось, семья из дома на Бийской улице с 2010 года состоит на учете как неблагополучная, так как ее члены регулярно злоупотребляют спиртным. Сами герои снимка пояснили, что в тот день вернулись с пикника и просто решили отдохнуть возле своего дома.