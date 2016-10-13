Владимир, 13 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Роспотребнадзор заявил об изъятии из оборота овощных консервов «Огурцы малосольные бочковые» производства «Меленковский консервный завод» (Владимирская область) из-за зафиксированных случаев заболевания ботулизмом, сообщает 13 октября ведомство.

krzys16 Огурцы

Продукция предприятия продается в стеклянных банках массой нетто 900 граммов, дата изготовления партии — 3 августа 2015 года. Ведется расследование.

Ботулизм вызывает микроб, который вырабатывает в организме человека яд — ботулотоксин, способный вызвать паралич мышц. Симптомы заболевания напоминают простое отравление. Первые признаки могут возникнуть в период от 2 до 24 часов после приема зараженной пищи, температура тела может незначительно повыситься.