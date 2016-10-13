Москва, 13 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета на 2017 год в 3,2% ВВП безопасен для бюджетной системы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Дефицит порядка 2,7 трлн рублей — это чуть больше 3% ВВП. Такой дефицит в целом адекватен нынешнему состоянию российской экономики, и это меньше, чем мы ожидаем по итогам текущего года», — констатировал глава правительства.

Дефицит просчитан с учетом реальных возможностей по его финансированию и по обслуживанию государственного долга, «поэтому он безопасен для бюджетной системы», отметил Медведев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, доходы бюджета России прогнозируются на уровне 13,437 трлн рублей, расходы — 16,181 трлн рублей. Таким образом, дефицит прогнозируется в размере 2,745 трлн рублей, что составляет 3,16% ВВП. В 2018 и 2019 годах планируется уменьшение дефицита бюджета до 2% и 1,2% соответственно.

Накануне президент России Владимир Путин призвал ограничивать неэффективные траты и повышать эффективность государственных расходов практически по всем направлениям и одновременно повышать качество управления в самом широком смысле этого слова.