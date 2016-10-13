Париж, 13 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил 13 октября, что необходимо разработать «дорожную карту, в которой было бы достигнуто взаимодействие всех сторон» с целью восстановления «контроля Украины над границей с Россией», сообщает Europe1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Франсуа Оланд

С таким заявлением глава Елисейского дворца выступил по итогам телефонных переговоров с президентом Украины Петром Порошенко. В ходе них, отмечается в коммюнике администрации Олланда, президент Франции напомнил о своей приверженности, вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, мирному урегулированию кризиса на востоке Украины.

«Через более чем год после последней встречи на высшем уровне, прошедшей в Париже, необходимо удвоить усилия по имплементации комплекса мер Минских соглашений, как в области безопасности, так и по политическим вопросам», — также указывается в заявлении администрации.

По мнению Олланда, в кратчайшие сроки может быть создана дорожная карта, в которой будет достигнуто взаимодействие всех сторон, а также будут четко определены этапы, которые приведут к установлению контроля Украиной границы с Россией.

«Важно создать комплекс условий, в которых на востоке смогут пройти выборы в рамках закона Украины и при соблюдении стандартов ОБСЕ. Также крайне необходимо консолидировать усилия по сохранению режима прекращения огня, продолжать и расширять операции по отводу вооружения», — говорится в коммюнике.

«Президент республики подчеркнул, что он готов принять участие в ближайшие дни в новой встрече в нормандском формате, которые должны дать решительный импульс для разрешения кризиса», — заключает администрация Олланда.