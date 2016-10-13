Сеул, 13 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Смартфоны Galaxy Note 7, приобретенные в России у неофициальных поставщиков, можно будет обменять в ближайшее время. Об этом, как передает ТАСС, сообщил источник в штаб-квартире корпорации Samsung.

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«Российский сервисный центр (Samsung) также готов обменять Note 7, которые были приобретены в России неофициально», — отмечается в сообщении источника.

Напомним, что официальные продажи смартфона Galaxy Note 7 на территории Российской Федерации (РФ) не осуществлялись.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Samsung Electronics призвала владельцев Galaxy Note 7 отключить гаджеты и прекратить их использование до тех пор, пока не будет проверены сведения о взрывоопасности аккумуляторов устройства.

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