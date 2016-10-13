Москва, 13 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Ориентиром для бюджета 2017−2019 гг. стал консервативный вариант социально-экономического развития России, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Бюджет подготовлен, он непростой и отражает текущую экономическую ситуацию», — отметил он.

«По отдельным позициям он весьма жесткий», — констатировал глава правительства.

По мнению Медведева, «новый бюджет адекватен тем возможностям, которыми мы располагаем».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в бюджете будет заложена цена на нефть 40 долларов за баррель на 2017 год, на 2018−2019 годы цена на нефть будет заложена на уровне 55 долларов за баррель. Доходы бюджета за 2017 год составят 13,492 трлн рублей, расходы — 16,160 трлн рублей, дефицит составит 3% ВВП. В 2018 и 2019 годах планируется уменьшение дефицита бюджета до 2% и 1,2% соответственно.