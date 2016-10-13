Москва, 13 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Москве не планируется закрытие монорельсовой транспортной системы в связи с уменьшением числа пассажиров — она станет туристическим объектом, заявил журналистам глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Lite Поезд московского монорельса отправляется от станции «Выставочный центр»

По его словам, после открытия трех станций Люблинско-Дмитровской линии и запуска Московского центрального кольца (МЦК) пассажиропоток на монорельсе существенно снизился.

«На монорельсовой транспортной системе пассажиропоток сейчас на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года», — сказал Пегов.

Закрывать линию не будут: с начала рабочих дней 2017 года ее переведут на фиксированное расписание, а в перспективе — в туристический режим, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении.

Напомним, монорельсовая дорога в Москве открылась в Северо-Восточном округе 20 ноября 2004 года. Длина дороги составляет 4,5 км. Она начинается у метро «Тимирязевская», проходит по улице Фонвизина, пересекает линию Октябрьской железной дороги, идет по улице Академика Королева мимо Телецентра и выходит к главному, а затем к северному входу ВДНХ.