Липецк, 13 октября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Липецкой области валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах превысил 2,5 млн тонн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на данные управления сельского хозяйства, убрана только половина занятых этой технической культурой площадей.

MarkusHagenlocher Сбор сахарной свеклы

Общее количество собранной сахарной свеклы превысило урожай, собранный за аналогичный период 2015 года. Средняя по региону урожайность составляет 415 центнеров с гектара. Лидерами по урожайности стали Тербунский, Чаплыгинский и Долгоруковский районы. Там с одного гектара собирают в среднем от 500 до 557 центнеров свеклы. На сахарных заводах переработано уже почти полтора миллиона тонн свеклы нового урожая, из которых получено около 200 тыс. тонн сахарного песка.

«Липецкие переработчики вносят большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Десятая часть всего российского сахара сегодня производится на заводах нашего региона», — отмечает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Также в регионе продолжается уборка кукурузы на зерно, которой собрано 45 тыс. тонн, а также подсолнечника — 171 тыс. тонн. Сои получено 41,5 тыс. тонн. Валовой сбор картофеля в хозяйствах составил почти 130 тыс. тонн. На корм скоту заготовлено 266 тыс. тонн силоса и 46 тыс. тонн зернофуража. Сев озимых проведен на площади 360 тыс. гектаров.