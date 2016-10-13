Лондон, 13 октября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Великобритании участились случаи нападения на людей неизвестных бандитов в клоунских костюмах. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Великобритании и Северной Ирландии.

setwalls.ru Бандиты

«По сообщениям британских СМИ и правоохранительных органов, в последнее время в разных регионах страны в тёмное время суток отмечаются случаи нападений на людей злоумышленников в клоунских костюмах. Цель выходок британских «клоунов» — вызвать испуг и недоумение», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве обратились к гражданам России, находящимся в Великобритании, с просьбой принять к сведению сообщённую информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полиции Великобритании сообщили, что число преступлений на почве ненависти увеличилось на 42% перед референдумом о членстве Соединенного Королевства в ЕС и после него.