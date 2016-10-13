Тбилиси, 13 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, но при этом считает, что все проблемы должны решаться путем переговоров. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тбилиси 13 октября, после встречи с президентом Грузии в расширенном формате.

Грузия на карте

«Мы вчера на эту тему очень долго разговаривали с президентом Грузии. Я всегда был сторонником решения всех вопросов путем переговоров. Нет вопросов, которые нельзя было бы решить путем переговоров. Поверьте, я президент той страны, которая перенесла две революции», — заявил Атамбаев.

По его словам, во время событий 2010 года на «майдане» в Киргизии погибло около 100 человек, но правительство страны тогда не звонило в Москву или Вашингтон и само решало все проблемы.

«У нас тоже захватили областные администрации, но я никуда не звонил. Я сам поехал туда и все вопросы мы решили сами. Все вопросы должны решаться путем переговоров, а военный путь заводит в тупик», — заявил президент Киргизии.

Он подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Грузии, так как это фундаментальный принцип для любой страны, но отметил, что в конфликте, как правило, виноваты обе стороны.

«К сожалению, не бывает так, чтобы в случившемся была виновата только одна сторона. Думаю, не были сделаны все шаги. Как видно, иногда нужно было преодолеть собственную гордость», — пояснил Алмазбек Атамбаев и еще раз подчеркнул необходимость решения вопросов путем переговоров.

Президент Киргизии находится в Тбилиси с официальным визитом.