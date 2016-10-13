Санкт-Петербург, 13 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Петербургская полиция выясняет обстоятельства инцидента на Захарьевской улице, в ходе которого утром 13 октября у мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму были задержаны несколько граждан со стремянкой.

Стремянка у доски Маннергейму

По данным СМИ, они пытались установить на стене собственную табличку, протестуя против бездействия городских властей по отношению к доске Маннергейму. Однако сделать это им помешали правоохранители.

«От указанного адреса сотрудниками полиции в отдел были доставлены трое граждан для разбирательства», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, добавив, что данная группа граждан была обнаружена во время патрулирования улицы нарядом полиции.

В пресс-службе регионального ГУ МВД также заявили, что проверка по факту предполагаемого обстрела доски Маннергейму, повреждения от которого были зафиксированы полицейскими утром 3 октября, пока продолжается. О ее результатах станет известно позже.

Читайте также: Доску Маннергейму обстреляли

Добавим, что в петербургском филиале незарегистрированной партии «Другая Россия» корреспонденту ИА REGNUM сказали, что не имеют отношения к лицам, задержанным утром 13 октября.

В связи с этим напомним, что 10 октября несколько активистов-другороссов, забравшись на стену с помощью стремянки, нанесли удары топором по доске, оставив несколько зарубок. Никто не был задержан.

Читайте также: Доску Маннергейму атаковали с топором

Напомним, доску Маннергейму в последние месяцы неоднократно заливали краской и кислотой, что привело к заметному ухудшению ее внешнего вида.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга подтвердила, что при установке доски Маннергейму требования городского закона о мемориальных досках не были соблюдены.

Власти Санкт-Петербурга на неопределенный срок продлили работу комиссии, образованной в начале сентября городским комитетом по культуре для изучения вопроса о мемориальной доске Карлу Маннергейму на Захарьевской улице.