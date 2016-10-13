Москва, 13 октября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и заместителем министра экономического развития назначена Виктория Абрамченко — бывший заместитель министра сельского хозяйства. Об этом сообщили министр экономического развития России Алексей Улюкаев и первый вице-премьер Игорь Шувалов на открытом совещании Росреестра сегодня, 13 октября.

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Шувалов пояснил, что кандидатура Абрамченко рассматривалась давно. Первоначальные переговоры проходили ещё года три тому назад.

«Мы должны сформировать единую информационную систему, работать с ФНС, разделить дублирование функций с кадастром, передать некоторые функции субъектам федерации»,— сообщил Улюкаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном назначении Абрамченко стало известно 11 октября. Кандидатуру Абрамченко одобрил Улюкаев.