Минск, 13 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Курганская область — житница России и Белоруссия готова сотрудничать с российским регионом по всем направлениям. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 октября, в пресс-службе президента Белоруссии, об этом Александр Лукашенко заявил в ходе переговоров с делегацией Курганской области, прибывшей в Минск во главе с губернатором Алексеем Кокориным.

пресс-служба президента Белоруссии Встреча Александра Лукашенко с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным

Оценивая товарооборот с Курганской областью, Лукашенко отметил, что по итогам 2015 года данный показатель был относительно невысоким: «Едва превысил $20 млн — это не наш товарооборот». Белоруссия также готова развивать сотрудничество с Курганской областью в сфере промышленной кооперации, создавая совместные предприятия на территории любой из сторон: «Белоруссия готова по всем вопросам сотрудничать с вашей областью».

«Знаю о весомой государственной поддержке вашего агропромышленного комплекса, масштабных планах по его модернизации. Курганская область — это, можно сказать, житница, одна из основ сельского хозяйства Российской Федерации. Поэтому мы готовы к сотрудничеству, чтобы помочь в решении тех вопросов, которые вы наметили в агрокомплексе», — сообщил он.

Лукашенко указал на высокие результаты в развитии сельского хозяйства. Он также предложил приобрести услуги белорусских строительных организаций. По его словам, в Белоруссии «готовы к очень оперативной работе».

«С большим удовольствием недавно услышал из уст моего коллеги и друга, президента России, что в России надо переходить к созданию нормальных условий для сельчан. Это абсолютно правильно, потому что, не создав условий, никакую проблему не решишь. Поэтому мы готовы с вами здесь работать вместе. Думаю, мы можем что-то заимствовать друг у друга и в обновлении машинно-тракторного парка, развитии сельских поселений, аграрной науке. Но самое главное — вместе мы можем прийти к каким-то новым открытиям, результатам, — сообщил Лукашенко. — Если Курганская область желает с нами в этом плане сотрудничать и ознакомиться с нашей аграрной наукой, методами, структурой, системой, которая у нас существует, мы готовы вам, как родным людям, показать все, чего мы достигли».

«Если нужно и у вас есть свободные заказы, мы можем оказать вам поддержку в строительстве. Конечно, желательно (если это городское строительство), чтобы вы нам квартал выделили и мы построили его как белорусский квартал и под ключ. Если это промышленные предприятия или аграрные, мы бы тоже желали их строить под ключ. Готовы реализовать любой заказ — или сами, или вместе с вашими строителями», — обратил внимание Глава государства.

Кокорин рассказал о возможностях предприятий Курганской области. В частности, обсуждались достижения в российских тракторостроителей.