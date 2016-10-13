Югра, 28 ноября, 2002, 17:25 — ИА Регнум. Определились победители конкурса под названием "Есть вещи, ради которых стоит жить", который проходил в рамках акции "Скажи наркотикам нет!". Организатором конкурса выступал сургутский художественный музей. В нем приняло участие 162 человека, заявлено было 180 работ. Первое место в возрастной категории от 10 до 15 лет не определено. Зато два вторых места заняли Владимир Федоров и Эльвира Салахова. Зиля Мухматулина и Екатерина Герман на третьем месте. В возрастной категории от 16 до 22 лет первое место занял Евгений Плиткин. На втором месте Мария Матаева. Два третьих места поделили между собой Евгения Логарева и Виталий Горшков. Организаторы отобрали 136 работ для представления на выставке, которая будет работать до 27 декабря. В рамках выставки пройдут встречи с представителями байк- и рок движения, а также пройдет концерт творческого объединения "Атас".