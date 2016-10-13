Липецк, 13 октября, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В Липецке с начала 2016 года гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, совершено 151 преступление — на 20 больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, такие данные были озвучены на расширенном заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством вице-мэра Андрея Шорстова.

jarmoluk Пистолет в руках ребенка

В заседании приняли участие заместитель губернатора Юрий Таран, возглавляющий подобную комиссию в администрации области, руководители УМВД, ГИБДД, структурных подразделений администрации Липецка, управлений округами, представители управлений социальной защиты, центра занятости, здравоохранения, прокуратуры региона и всех районов города, заместитель начальника городского отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Эмма Белоусова и председатель департамента образования Евгений Павлов.

В структуре подростковой преступности преобладают кражи, грабежи и угоны автотранспорта. 26 нарушений были совершены молодыми людьми в состоянии алкогольного опьянения. За продажу спиртного несовершеннолетним к административной ответственности были привлечены 235 продавцов и одно юридическое лицо. Преступлений в состоянии наркотического опьянения за отчетный период не было зарегистрировано.

С начала года на учет поставили 512 несовершеннолетних правонарушителей и 392 неблагополучные семьи. Всего под надзором профильных служб сегодня находятся 1385 липчан до 18 лет. При этом, как выяснилось, данные УМВД и управления социальной защиты разнятся. В связи с этим поступило предложение обратить внимание на необходимость усилить межведомственное взаимодействие.

Рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, снизился со 119 в прошлом до 83 в текущем году. Всего за девять месяцев правоохранительными органами было пресечено более 2,5 тысяч нарушений прав и интересов детей взрослыми лицами. Лишены и ограничены в родительских правах 89 родителей в отношении 117 детей. В настоящий момент на профилактическом учете состоят 1367 неблагополучных родителей, которые воспитывают 1719 детей.

Для профилактики подростковой преступности в общеобразовательных учреждениях состоялось около 2 тысяч лекций, бесед, круглых столов, викторин. Организовано почти 40 встреч с населением. Сейчас, по данным департамента образования, в группе риска находятся 1600 липецких школьников. Более половины из них занимаются в различных секциях и кружках. Юрий Таран поручил главе департамента лично подтвердить эти данные и составить списки детей, реально посещающих занятия.

«Когда мы говорим о подростковой преступности, следует понимать, что здесь важно не только пресечение, но и сопровождение. Ребенку надо предложить правильную модель поведения, повлиять на формирование моральных устоев и системы ценностей. Поэтому наша основная задача — устранить все пробелы в системе межведомственного взаимодействия, и, опираясь на реальные факты, продолжать работать», — заявил председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав — заместитель главы администрации Липецка Андрей Шорстов.