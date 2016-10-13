Пенза, 13 октября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Почетным гостем фестиваля, который проходит в Пензе 13 и 14 октября, станет заслуженный артист РФ, профессор Российской Академии театрального искусства, президент Московского отделения Международного союза музыкальных деятелей Николай Васильев, сообщили ИА REGNUM в областном управлении культуры и архива.

Пётр Заболотский. Леромонтов в ментике лейб-гвардейского гусарского полка. 1837

Участники прибыли из Москвы и Саратова. Фестиваль «Лермонтов и музыка» пройдет в два этапа. Сначала концерт камерной музыки в Органном зале. В мероприятии примут участие преподаватели и студенты Российского института театрального искусства ГИТИС, Музыкального училища имени Гнесиных, Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и пензенские музыкальные школы. Также в концертной программе выступление солистов Муниципального русского народного оркестра «Пенза» им. В.Н. Попова, Марты Серебряковой и квартета народных инструментов «Губернiя».

В исполнении участников прозвучат произведения пензенских композиторов на стихи Лермонтова — Геннадия Гроссмана, Евгения Гусева, Галины Стояновской.

По итогам концерта члены Международного союза музыкальных деятелей, в числе которых Николай Васильев и Владимир Каширской, отберут лучшие номера для участия во втором этапе фестиваля — гала-концерте.

Программа гала-концерта фестиваля будет представлена двумя отделениями. В первом отделении, помимо участников концерта камерной музыки, выступит Муниципальный русский народный оркестр «Пенза» им. В.Н. Попова. Во втором отделении романсы на стихи М. Ю. Лермонтова прозвучат в исполнении Губернаторской симфонической капеллы под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

В рамках фестиваля в Пензе и Пензенской области коллективы «Пензаконцерта» — творческий коллектив «Экспромт» и Губернаторская симфоническая капелла под управлением Заслуженного деятеля искусств Владимира Каширского — выступают с концертными программами, посвященными М. Ю. Лермонтову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский фестиваль «Лермонтов и музыка» в пятый раз состоится в Пензе 13 и 14 октября. В 2016 году фестиваль, посвященый творчеству М. Ю. Лермонтова, объединит в «Пензаконцерте» участников из Москвы, Саратова и Пензы.