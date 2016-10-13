Сингапур, 13 октября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Третий патрульный корабль класса LMV (Lottoral Mission Vessel) поступил на вооружение ВМС Сингапура, сообщает 13 октября CNA.

mindef.gov.sg Новый корабль ВМС Сингапура

«Террористические группировки планируют продолжить нападения на танкеры в Малаккском проливе… Мы должны сплотить свои усилия в мирное время и быть готовыми к разрешению кризисных ситуаций», — сказал представитель министерства обороны Сингапура Онг Йе Кунг.

На вооружении ВМС Сингапура находятся три патрульных корабля класса LMV: «Независимость», «Суверенитет» и «Единство». Первые два корабля поступили на вооружение в начале этого года.

Всего министерство обороны Сингапура планирует закупить восемь новых патрульных кораблей к 2020 году. Корабли класса LMV должны будут заменить своих предшественников класса Fearless («Бесстрашный»).