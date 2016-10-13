Таллин, 13 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Комитет по петициям Европарламента принял решение провести слушания по теме массового безгражданства в Эстонии, при этом данный вопрос поддержали координаторы всех представленных в Европарламенте фракций. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает эстонское Raadio 4, отметив, что поводом к слушанию стали собранные весной 2016 года в Латвии и Эстонии подписи под петицией-обращением к Европарламенту.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Люди

В обращении более 20 тысяч человек призвали допустить постоянных жителей Евросоюза-неграждан к голосованию на выборах в Европарламент, которого они сейчас лишены в Эстонии и Латвии.

По словам одного из инициаторов сбора подписей, депутата Европарламента от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии Эстонии Яны Тоом, консенсус по необходимости обсудить данную тему был в главном законодательном органе ЕС широким, а председатель комитета шведка Сесилия Викстрём демонстрирует понимание важности этой проблемы. «Чем чаще ты об этой проблеме напоминаешь, тем лучше люди ее понимают», — отметила Тоом.

В то же время она признала, что представители западных стран выдвигают «удивительный аргумент» против предоставления негражданам Прибалтики права голосовать на выборах в Европарламент: «Как же мы дадим вашим негражданам право голоса, когда они голосуют за Путина». Поэтому, добавляет евродепутат, таким европолитикам приходится объяснять, что неграждане Эстонии и Латвии также лишены возможности голосовать на выборах в Госдуму России, что европарламентариев немало удивляет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Эстония использует неграждан в своих собственных интересах: число депутатов в Европарламент высчитывается по общему числу жителей, включая более 80 тысяч неграждан. Однако, учитывая неграждан для получения дополнительного (шестого) места в Европарламенте, Эстония затем не допускает таких неграждан к самим выборам.

Напомним, статус «негражданина» был придуман в Прибалтике, чтобы отделять русских, которые переехали в эти страны из других республик СССР в период между 1940 и 1989 годами. Подавляющее большинство неграждан — 250 000 человек — живет в Латвии, с точки зрения юридических прав неграждане от граждан отличаются на 80% — они не могут выбирать и быть избранными в местные парламенты. Для получения помощи из фондов ЕС Латвия и Эстония выдают своих постоянных жителей-неграждан за «беженцев» или «мигрантов», хотя многие из таких лиц родились и выросли в Прибалтике.

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