Ярославль, 13 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов предлагает увеличить размер прожиточного минимума для пенсионеров и детей. Соответствующие законопроекты уже внесены в Ярославскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

Так, в соответствии с проектами законодательных актов, прожиточный минимум пенсионеров в Ярославской области на 2017 год предлагается установить на уровне 8163 рублей. Это на 61 рубль больше существующей величины.

Для детей прожиточный минимум на предстоящий год предусматривается в размере 10 235 рублей. Это на 240 рублей больше действующего уровня. Повышение прожиточного минимума для детей регулируется ввиду ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей.

Как говорится в пояснительных записках к обоим законопроектам, величина прожиточного минимума и в том, и в другом случае рассчитывалась исходя из существующего уровня цен на товары и услуги и прогноза ценовой политики на 2017 год.