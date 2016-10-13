Тбилиси, 13 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Президенты Грузии и Киргизии 13 октября встретились в Тбилиси в расширенном формате. На совместной пресс-конференции после окончания встречи президент Грузии Георгий Маргвелашвили сообщил, что на этот раз они глубже обсудили вопросы двусторонних отношений и перспективы их развития, острую, по определению Маргвелашвили, ситуацию на «оккупированных территориях», блага евроинтеграции, которыми Грузия может поделиться с партнерами, и вопросы региональной безопасности.

president.gov.ge Алмазбек Атабаев и Георгий Маргвелашвили

«Грузия как связующий мост между Западом и Востоком создает уникальные возможности для международного сотрудничества. Мы готовы вместе с нашими партнерами осуществить в этом направлении глубокие и всесторонние проекты. Мы также обсудили проблемы нашего региона, вопросы безопасности. Мы говорили об острой ситуации, сложившейся на оккупированных территориях Грузии, о колючих заграждениях и искусственных барьерах», сообщил Георгий Маргвелашвили.

Он выразил президенту Киргизии благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

На встрече в расширенном формате был подписан ряд межправительственных соглашений, в том числе соглашения о поощрении инвестиций, о сотрудничестве в сфере образования и о борьбе с преступностью.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл с официальным визитом в Тбилиси 12 октября вечером, и в первый же день визита состоялась встреча Алмазбека Атамбаева и Георгия Маргвелашвили в формате один на один.