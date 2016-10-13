Москва, 13 октября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за нарушения в сфере гособоронзаказа правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

ИА REGNUM Госдума

Предполагаются изменения УК и УПК, направленные на противодействие нецелевому расходованию денежных средств, предусмотренных в рамках государственного оборонного заказа.

Авторы обратили внимание на то, что уголовные дела по статье 201 «Злоупотребление полномочиями» УК возбуждаются крайне редко, поскольку органы предварительного следствия не находят в деяниях руководителей коммерческих организации всех признаков состава преступления, предусмотренного статьей. Не являясь в соответствии с примечанием 1 к статье 285 УК должностными лицами, руководители коммерческих организаций (хозяйствующих субъектов) за названные деяния не подлежат ответственности и по статье 2851 «Нецелевое расходование бюджетных средств» УК.

Исполнителями государственного оборонного заказа могут выступать не являющиеся коммерческой организацией казенные учреждения. Но в этом качестве они не признаются получателями бюджетных средств, хотя в принципе согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ казенные учреждения указаны в числе получателей бюджетных средств. Поэтому сейчас руководители казенных учреждений — исполнителей государственного оборонного заказа также не могут нести ответственности по статье 2851 УК.

Законопроект разрешает эту ситуацию, вводя специальный состав преступления — расходование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, являющейся головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, а равно индивидуальным предпринимателем — исполнителем по государственному оборонному заказу финансовых средств, предназначенных для выполнения заданий государственного оборонного заказа на цели, не связанные с их выполнением, совершенное в крупном размере (статья 2011 УК) в редакции законопроекта.

Наряду с этим законопроектом предлагается установить повышенную уголовную ответственность за расходование бюджетных средств должностным лицом государственного заказчика государственного оборонного заказа на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, предназначенных для выполнения заданий государственного оборонного заказа, совершенное в крупном размере (проектируемая часть третья статьи 2851 УК).

Квалифицированные составы статей 2011 и 2851 УК (в редакции законопроекта) сконструированы аналогичным образом. Так, в части второй статьи 2011 и в части четвертой статьи 2851 УК установлена ответственность за совершение соответствующего деяния группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном размере.

Так, это деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Расследование преступлений, предусмотренных статьей 2011 УК, предлагается возложить на следователей Следственного комитета России, МВД, ФСБ, а преступлений, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 2851 УК, — на следователей ФСБ России и Следственного комитета России.