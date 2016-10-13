Якутск, 13 октября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Охотникам, расстрелявшим домашних ездовых оленей, смягчают наказание; борьбу с химзаводом общественники намерены продолжать; сотрудники типографии требуют у руководства ясности; мэрия Якутска тратит бюджетные средства на снос рекламных конструкций; а пенсионерке в самолёте повезло: жизнь ей спасли врачи — в обзоре ИА REGNUM.

Александра Побирей Увольнение

Дело о расстреле оленей спускают на тормозах

Вызвавший широкий общественный резонанс инцидент с массовым расстрелом ездовых домашних оленей заминают с минимальным наказанием для тех, кто это сделал, пишет РИГ SAKHAPRESS.RU. Убийцы животных отделались лёгким испугом, сообщает СМИ.

Заявленную сумму ущерба оленеводам в 1 млн 440 тыс. рублей сократили в 2 раза, а олени оказались не собственностью МУП «Булунское», как сообщалось сначала, а принадлежали частникам. Такие изменения региональное информагентство объяснило желанием максимально смягчить наказание тем, кто расстрелял оленей. По словам одного из жителей посёлка Тикси, где случился инцидент, стреляли в животных охотники, один из которых — начальник дежурной части, сотрудник МВД, другой — военный, тоже из Якутии.

Для сравнения СМИ приводит случай, когда двое охотников убивали диких оленей — по лицензии, но не в своём районе, и были обязаны потом выплатить за это штраф 2,2 млн рублей. В редакции недоумевают, почему умышленный расстрел домашних оленей компенсируется в четыре раза меньшей суммой.

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Угроза газохимического завода

YAKUTIA.INFO опубликовало интервью с председателем республиканского общественного движения «СИР» Иваном Степановым. В нём общественник озвучил намерение продолжить противостояние строительству газохимического завода в республике — в ответ на намерение главы республики совместно с инициатором проекта «РТ — строительные технологии» поработать с общественностью.

«По закону инвестор будет обязан провести общественные слушания. И на этом этапе у нас есть возможность остановить опасность прихода вредного производства. Защита воздуха, воды и природы в целом должна происходить не на протестной волне, а по закону и регламенту. И эта методика может остановить любое вредное производство», — отметил Иван Степанов. Кроме того, он пояснил, что, прежде чем строить химзавод, компания должна будет дать оценку его воздействия на окружающую среду.

Если же на общественных слушаниях будут пресекаться попытки высказывания негативных мнений о создании газохимического производства, и замечания предложат обсудить потом, общественник намерен сделать так, чтобы они были признаны несостоявшимися.

Он подчёркивает, что жители республики не против реализации на территории региона инвестпроектов, но нужно предварительно оценивать, насколько они могут навредить экологии. «Не все, что связано со словом «химия», вредно. Но только не карбамид и метанол — здесь я однозначно против. По остальным надо разбираться, смотреть, спрашивать», — разъяснил Иван Степанов свою позицию.

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Бурления в типографии

Коллектив ОАО «Медиа-холдинг» Якутия» закипает: сотрудники типографии узнали, что её могут расформировать в рамках принимаемых изменений в отношении государственных СМИ, одним из которых станет их бесплатность. Как пишет ИА SakhaLife.ru, представители «Медиа-холдинга» всерьез обеспокоены концепцией реформ, суть которых им до сих пор никто не объяснил.

В коллективе типографии — более 100 человек, и сегодня им будет разъяснять свои ближайшие планы руководство компании «Сахамедия», структурным подразделением которой может стать компания. Собрание инициировано профкомом «Медиа-холдинга».

Реанимация в полёте

Якутские врачи спасли жизнь пассажирки во время перелёта из Москвы в Якутск, пишет ИА SakhaNews. Самочувствие 81-летней пассажирки резко ухудшилось, и ей потребовалась медицинская помощь. К счастью, вместе с ней летели главный врач ГБУ РС (Я) «Станция скорой медицинской помощи Якутска» Алёна Никитина и реаниматолог скорой помощи Николай Татаринов. Благодаря своевременной и эффективно оказанной медицинской помощи жизнь пенсионерки была спасена. Вскоре самолет совершил экстренную посадку в аэропорту «Толмачёво» (Новосибирск), откуда женщину госпитализировали.

Авиакомпания «Якутия», во время рейса которой случился инцидент, выразила искреннюю благодарность врачам за их самоотверженную работу и экстренную помощь в спасении жизни пассажира.

«Нет!» — незаконной рекламе

С начала 2016 года в Якутске демонтировано уже более 120 самовольно установленных рекламных конструкций, информирует ИА Yakutia24. Сносить объекты незаконной рекламы приходится за счет средств городского бюджета. Без разрешения в столице республики рекламировались в том числе «Мегафон» и холдинговая компания «Эльф», при этом конструкции были размещены на крышах.

«Изменения в рекламно-информационном облике Якутска стали заметнее, но сбавлять темпы мы не намерены», — подчеркнула руководитель городской Службы информации, рекламы и контроля Туяра Константинова.

Взыскивать потраченные на демонтаж незаконной рекламы средства мэрия имеет право через суд. Кроме того, установка и эксплуатация рекламных конструкций без разрешения наказывается штрафом до миллиона рублей.