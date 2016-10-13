Москва, 13 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В России в ближайшем будущем приступят к созданию суперледокола мощностью 110 МВт. Техника сможет работать со льдом пятиметровой толщины. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на конференции «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития» в Москве сегодня, 13 октября.

jmp71 Ледокол

Рогозин пояснил, что разработка проекта начнётся в ближайшее время — соответствующее решение уже принято. Когда проект будет реализован, лёд можно будет вскрывать при любых условиях.

«Это позволит осуществлять проводку в любой сезон газовозов с дедвейтом до 300 тыс. тонн», — заявил Рогозин. По словам Рогозина, Арктика — это полигон, на котором можно испытывать новые инновационные технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рогозин заявил, что в планы правительства России входит реализация 150 проектов в Арктике в срок до 2030 года. Объём инвестиций составит 5 трлн рублей.