Ярославль, 13 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Ярославле впервые проведен комплексный мониторинг жилых домов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, это метод оценки технического состояния зданий и выявления нарушений обязательных требований при управлении многоквартирными домами.

ИА REGNUM Жилой дом

Мониторинг проводила муниципальная жилищная инспекция. Пока проверено 105 многоквартирных домов во всех районах Ярославля — это 4% от всего жилфонда города, находящегося в ведении управляющих организаций. Инспекция оценивала качество уборки придомовой территории, состояние контейнерных и детских площадок, состояние подвалов, кровли, фасадов, чистоту и освещенность подъездов, оконные блоки, ремонт в них, инженерные коммуникации.

В результате инспекции выявлено 637 нарушений жилищного законодательства. При этом характер нарушений соответствует существующей проблематике районов, отмечают в мэрии Ярославля. Для всего города в первую очередь характерны нарушения содержания подъездов. На втором месте в Дзержинском районе проблемы с содержанием подвалов, в Заволжском и Ленинском — содержание подвалов и фасадов, во Фрунзенском районе — содержание фасадов и кровель, в Красноперекопском районе — подвалов, кровель, фасадов .

Всего за 2016 год в адрес муниципальной жилинспекции поступило 2713 обращений. Лидером по количеству жалоб стал Заволжский район — 774 обращения. Меньше всего на бытовые условия жаловались жители Красноперекопского района — 102 обращения.