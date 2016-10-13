Москва, 13 октября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Фунт стерлингов был резервной валютой в большинстве стран мира не одну сотню лет, его падение вследствие выхода Великобритании из ЕС может стать началом нового финансового кризиса. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 октября финансовый советник АЛОР БРОКЕР Сергей Королев, комментируя данные о рекордно низком падении курса фунта стерлингов.

publicdomainpictures.net Британский фунт стерлингов

«Историческое решение Британии прервать длившиеся 43 года отношения с Европейским союзом станет поворотным моментом в британской истории наравне с двумя мировыми войнами 20 века. Экономика Англии — это одна из сильнейших экономика мира, фунт стерлингов был резервной валютой в большинстве стран мира не одну сотню лет, и лишь Вторая Мировая война изменила ситуацию в пользу доллара. Новый финансовый кризис, о котором уже давно предупреждают, начинается», — говорит эксперт.

Крупные страны могут покинуть Европейский союз вслед за Англией, ведь после ее выхода Германия, Франция и ещё несколько вполне здоровых стран «взвалят на свои плечи увеличенный объём нагрузки на поддержание таких стран, как Греция и Испания», считает Королев. Процесс Brexit и сопутствующее ему падение курса английской валюты окажет негативное влияние «не только на банковский, но и другие сектора экономик Англии, и по цепочке — остальных стран», полагает аналитик.

«Торговля с Европой автоматически станет вестись по правилам ВТО, что крайне невыгодно Британии. Для России так же хорошего мало: Евросоюз и Великобритания — наши важные торговые партнеры, а когда их отношения трещат по швам, есть о чем задуматься. Игроки на рынке входят в короткие позиции по фунту большими объемами, идем к паритету. Только надо не забывать, что фунт уже погубил не одного трейдера», — отмечает Королев.

Взвешенный торговый индекс курса фунта упал на рекордно низкий уровень, пишет Financial Times. Согласно данным издания, реальный эффективный курс фунта опустился до 73,38 — минимальной отметки с 1848 года. На данный момент курс фунта по отношению к доллару составляет 1,2325.