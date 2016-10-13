Брюссель, 13 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В Бельгии опубликованы результаты опроса, проведённого среди мусульманского населения Фландрии и Брюсселя. Агентство iVox опросило в сентябре полмиллиона мусульманских жителей Бельгии в возрасте от 15 до 55 лет.

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Согласно приведённым данным 20% мусульман Бельгии поддерживают методы борьбы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 16% опрошенных подтвердили, что, даже зная имена будущих террористов, проживающих в Бельгии, или тех, людей, которые занимаются набором в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никогда не сообщат об этом в полицию. Анкета также подтвердила распространённое среди мусульманского населения мнение, что после взрывов в Брюсселе всё больше мусульман страны чувствуют агрессивное отношение к себе со стороны других жителей. Это подтверждается данными второго опроса, проведённого параллельно. Например, если в 2007 году 77% населения Бельгии чувствовало неприязнь к одежде мусульман, а именно к хиджабам, то в данный момент уже 85% населения против ношения хиджабов в общественных местах и на работе. Практически всё немусульманское население страны (91%) против ритуального забоя скота, в то время как в 2007 году таких людей было чуть больше половины (68%).

Согласно данным, большая часть старшего мусульманского поколения полностью поддерживает ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 7 из 10 опрошенных считают исключительно ислам единственно правильной религией. Результаты опроса, озвученные во всех главных СМИ, не удивили экспертов, большинство из которых встало на защиту мусульманского населения. Один из главных философов Бельгии — Этьенн Вермерш в интервью главному телевизионному каналу VTM так объяснил результаты опроса: «По-моему, многие мусульмане и сами плохо знают Коран, которой осуждает насилие в любой форме. Из-за этого, а также потому, что так и не сумели вписаться в европейское общество, они отстранились и выражают симпатию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как ответную реакцию на отторжение со стороны других жителей страны». Информация о том, что каждый пятый мусульманин страны поддерживает ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заставила власти страны признать тот факт, что все предыдущие годы правительство слишком мало удаляло внимания просветительской работе среди мусульманского населения.