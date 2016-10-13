Москва, 13 октября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Попытки очередного роста нефтяных котировок провалились: накануне цены опустились ниже 52 долларов за баррель. Теперь рынок ожидает отчета от Минэнерго США, именно от этих данных будет зависеть дальнейшая судьба котировок нефти, полагает вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер.

pixabay.com Нефть

«На нефтяном рынке вера в действенность слов ОПЕК начинает меркнуть: слова-словами, а действия говорят о другом: в отчете организации за сентябрь упоминается, что объем нефтедобычи увеличился на 200 тыс. баррелей в сутки до 33,39 млн баррелей в сутки, что затруднит реализацию его доведения до согласованных 32,5−33,0 млн баррелей в сутки. Тем более что Россия и Казахстан добавят к этому времени еще 300 тыс. баррелей в сутки», — пояснил он.

На валютном рынке доллар продолжает свое наступление, достигнув семимесячных максимумов против корзины конкурентов, говорит Вернер. «Британский фунт смог немного отыграть понижение после комментариев премьера страны Терезы Мэй о том, что депутатам удастся внести свою лепту в процесс «развода» с Евросоюзом, что несколько понижает риски Hard Brexit. Укрепление доллара не мешает ценам на золото удерживаться выше психологического рубежа в 1250 долларов за унцию, что создает предпосылки для нового импульса вверх, который может стать первым элементом волны вверх к новым максимумам», — полагает Вернер.