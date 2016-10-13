Москва, 13 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина с ножом напал на женщину с ребенком в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов Кровь на ноже

ЧП произошло в среду, 12 октября, в подъезде жилого дома на улице Русаковской.

«23-летняя девушка возвращалась домой с ребёнком, — говорит источник. — Когда она зашла в подъезд, преступник схватил её за волосы и нанёс удар ножом в живот».

Жительницу Москвы доставили в одну из местных больниц, где пострадавшей провели экстренную операцию. 33-летний мужчина, который подозревается в нападении, был задержан «по горячим следам».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.