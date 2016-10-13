Пекин, 13 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Китай вышел на первое место в мире по импорту нефти в прошлом месяце, опередив США, сообщает 13 октября Reuters.

ArtseBie Нефть

В сентябре импорт нефти в Китай увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и достиг объема 33,06 млн тонн или 8,04 млн баррелей в сутки, согласно данным Главного таможенного управления КНР.

Эксперты отмечают, что увеличение импорта сырой нефти в Китай связано с использование дополнительных резервуаров. Объем импорта нефти, достигнутый Китаем в августе и сентябре, превысил запланированные показатели.

За первые девять месяцев 2016 года объемы импорта выросли на 14% и достигли 284 млн тонн, или 7,55 млн баррелей в сутки.

Но, несмотря на высокие объемы импорта нефти в Китай в августе и сентябре, США по-прежнему являются крупнейшим импортером нефти. Объем импорта нефти в США составляет более 8 млн баррелей в сутки.