Челябинск, 13 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Количество возвратов детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей, из всех форм устройств в Челябинской области за 2015 год составило 79 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

46% всех случаев возврата сирот в детские сиротские учреждения — «ухудшение состояние здоровья опекунов (приемных родителей), из-за которого исполнение ими обязанностей опекунов невозможно. 26% детей вернули из-за конфликтов в семье, а 19% — из-за «ненадлежащего исполнения опекуном возложенных обязанностей». 9% вернули в связи с «изменениями состояния здоровья ребенка, которое требует постоянного пребывания в интернатном учреждении для детей с особенностями развития».

Таким образом, большая часть случаев повторного сиротства детей связана с нежеланием приемных родителей и опекунов нести бремя воспитания и заботы о детях.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, всего за 2015 год на территории региона было устроено в семьи 1534 сироты. Из них 1048 детей было отдано под опеку, 356 в приемные семьи и 130 усыновили (удочерили).

За первые 6 месяцев 2016 года были устроены в семьи 1060 несовершеннолетних, из них 728 под опеку, 259 в приемные семьи, а 73 ребенка усыновили (удочерили). Возвращено из семей в сиротские учреждения за первое полугодие 2016 года 30 детей.

Отметим, в настоящее время в Челябинской области осуществляется мониторинг детских домов. Челябинский омбудсмен Маргарита Павлова заявляет, что основные причины возвратов детей происходят от «бабушек и дедушек», но это не столько по причине подкосившегося здоровья пожилых людей, а больше из-за неудовлетворяемых потребностей подростков.

«Основные возвраты детей происходят из семей где бабушки и дедушки, то есть это близкие родственники. Происходит это тогда, когда у детей начинается кризисный возраст, когда пособия начинает не хватать из-за возникающих желаний подростков, например, на новые компьютер или одежду. Мы анализировали случаи, и в основном из-под опеки возвращают детей, в тех случаях, когда ее оформили бабушки и дедушки», — заявила Маргарита Павлова по итогам мониторинга одного из детских домов.

Напомним, семейная политика региональных властей в отношении детей-сирот заключалась в стимулировании передачи детей из детских сиротских учреждений в приемные и опекунские семьи для снижения банка данных детей-сирот. Под эту политику была развернута кампания по закрытию детских домов. По итогам 2015 года социальные ведомства отчитались о снижении банка данных на 10−13%, в связи с этим были закрыты четыре детских дома.

Однако в настоящее время вектор семейной политики несколько изменился. Риторика передачи детей больше не является превалирующей. Начата проверка детских домов (все же называемых центрам временного пребывания детей), бывшая уполномоченная по правам ребенка Маргарита Павлова делает заявления, в которых отмечается жизненная необходимость в детских сиротских учреждениях.