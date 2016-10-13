Ярославль, 13 октября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Директор департамента образования мэрии Ярославля Андрей Кальсин написал заявление об увольнении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

city-yaroslavl.ru Андрей Кальсин

Андрей Кальсин был назначен на должность руководителя департамента образования 26 сентября. 12 октября он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его отставка была принята и.о.мэра города Владимиром Слепцовым.

Оставить свой пост Кальсин был вынужден после скандала, разразившегося вокруг директивы департамента о размещении во всех образовательных учреждениях города портретов врио губернатора Дмитрия Миронова, и.о. мэра Владимира Слепцова и самого Андрея Кальсина.

На инициативу городских чиновников глава региона отреагировал крайне резко, назвав ее «фельетонной». Также Дмитрий Миронов потребовал принять кадровые решения в отношении чересчур угодливых организаторов. К осуждениям в адрес департамента образования присоединился и Владимир Слепцов, охарактеризовав усердие подчиненных как глупость.

По мнению депутата Ярославской областной думы от коммунистической фракции Эльхана Мардалиева, к увольнению Кальсина никто не принуждал, несмотря на призыв Дмитрия Миронова к «кадровым решениям». Директор департамента образования просто не захотел быть «крайним» в этой истории, предполагает Мардалиев.

«Стремительное назначение — и не менее стремительная отставка. Пример расплаты за излишнее рвение. Вопрос в том, чье именно рвение? Не думаю, что инициатива с портретами исходила от него, но он как хороший исполнитель немедленно взялся за дело. Когда идея не нашла поддержки, его сделали «крайним» и после реакции губернатора он решил поставить точку. Видимо, у человека есть гордость. Думаю, произошедшее будет определенным уроком: надо соблюдать закон об образовании, ставящий школы и детские сады вне политики, даже если у нас впереди выборы», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Его коллега, вице-спикер облдумы Павел Исаев также придерживается мнения, что Кальсин пострадал незаслуженно и выражает сожаление о том, что ярославское образование лишилось хорошего профессионального руководителя.

«Как я понимаю, идея с портретами принадлежала не ему. Могу предположить, что она пришла из Химок — там эти портреты висят в каждом кабинете. Об Андрее Кальсине я слышал много положительных отзывов — он полностью соответствовал своей должности по уровню образования, профессионализму. Ярославское профессиональное сообщество его приняло и возлагало надежды на дальнейшую работу. И вчера мне позвонили многие люди и выразили сожаление по поводу ухода Кальсина. Все понимают, что произошло. Человек пострадал незаслуженно, а кто-то спрятался за его спиной от гнева губернатора и общественности. Вообще, так команду не выстраивают — как будут люди себя воспринимать, когда на них перекладывают свои «косяки»?», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Павел Исаев.

Председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская, в свою очередь, считает, что история с портретами не заслуживает внимания на фоне насущных проблем сферы образования, которые снова некому решать.

«Мне в очередной раз жалко наше образование. Сколько можно менять руководителей? Мы так его окончательно угробим. Лично мне жаль Андрея Кальсина, он все-таки доктор наук. Мне кажется, что он уволился не из-за портретов. Думаю, погрузившись в проблемы, он понял, что мало что можно сделать. Минус 400 миллионов в следующем году на образование — здесь придется выживать и затыкать дыры. А эта история с портретами была искусственно раздута теми людьми, которые сегодня находятся в оппозиции нынешней мэрии. Это определенная технология — каждая мелочь раздувается до скандала, как с пропусками в мэрию или дресс-кодом. Надо обращать внимание на другие проблемы. Три детских садика завалили — кто-то за это ответил? 53 школу закрыли — кто-то за это ответил? Школы на Соколе нет — это никого не волнует. Но все говорим про портреты губернатора в садиках! Зачем?» — считает Вера Никольская.