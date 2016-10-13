Нью-Дели, 13 октября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В настоящее время Россия и Индия изучают возможности строительства новых атомных станций, об это в интервью для «России сегодня» и индийскому агентству IANS в преддверии VIII саммита БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин.

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АЭС «Куданкулам» является крупнейшим российско-индийским проектом в сфере энергетики. Сейчас «Росатом» и индийская Корпорация по атомной энергии готовят к сооружению площадки для третьего и четвертого блоков станции. Возведение АЭС производится на кредит в размере $3,4 млрд (примерно 85% от общей стоимости контракта), предоставленный российской стороной. Сейчас Россия и Индия переходят на стадию локального производства в Индии компонентов, сказал Путин.

«Приступили к изучению вопроса о строительстве АЭС на других площадках в Индии. Налаживается технологическое сотрудничество в области обогащения урана», — сообщил президент.

В целом Индия — особо привлекательный стратегический партнер для России, сотрудничество успешно развивается по всем направлениям, отметил глава государства. Он также обратил внимание на то, что несмотря на сокращение товарооборота между странами в 2015 году на 7,8%, Россия и Индия настроены на преодоления негативной тенденции, которая связана в основном с волатильностью глобальных рынков и нестабильностью валютных курсов. Тем более, что российско-индийские торговые обмены носят выгодный характер для обеих сторон, а их структура говорит о взаимодополняемости экономик стран, заявил Владимир Путин.

Справка ИА REGNUM :

АЭС «Куданкулам» располагается на юге индийского штата Тамилнад. Эта станция с двумя реакторами типа РУ ВВЭР-1000 общей мощностью 2000 МВт — главный объект сотрудничества России и Индии в области ядерной энергетики. Еще в ноябре 1988 года Раджив Ганди и Михаил Горбачёв подписали межгосударственное соглашение, в рамках которого должно было начаться строительство атомных станций. Сооружение этой атомной станции началось только через десять лет после поднимания межгоссоглашения. Виной тому стала политическая и экономическая ситуации в России, позиция США, считавших, что российско-индийское соглашение не отвечает требованиям Группы ядерных поставщиков и так далее.

В 2002 году Индийская Корпорация по атомной энергии заключила контракт с «Атомстройэкспортом» на разработку рабочей документации и прочего. Первое включение в сеть АЭС «Куданкулам» успешно состоялось только 22 октября 2013 года на минимальной мощности в 160 МВт. Полностью первый блок был сдан в эксплуатацию 10 августа, пока российские специалисты продолжают помогать индийским коллегам в работе.

Второй блок АЭС «Куданкулам» уже построен. Его подключение состоялось 29 августа 2016 года. Изначально стоимость строительства двух блоков АЭС «Куданкулам» оценивали в $2 млрд каждый, но из-за протестов 2011 года жителей близлежащих населенных пунктах стоимость возведения станции повысилась еще на полтора миллиарда долларов.

Но на этом история не закончилась, в 2014 году Россия и Индия подписали соглашение о строительстве второй очереди АЭС, которая будет включать еще два блока мощностью 1000 МВт каждый. Так, для третьего и четвертого блоков уже в этом году начали проводить подготовку грунта. Строительство начнется в 2017 году. АЭС «Куданкулам-3» и АЭС «Куданкулам-4» планируют запустить в 2022 и 2023 годах соответственно. Правда, по сравнению с первой очередью станции здесь будет существенное отличие. Дело в том, что локализация оборудования первых двух энергетических блоков АЭС «Куданкулам» была нулевой, но теперь у Индии есть нужные мощности. Поэтому индийские власти хотят хотя бы треть оборудования создать своими силами. Как заявлял ранее директор площадки станции Рамаяхи Шанмуги Сундара, около 30% оборудования по части дизайна будет сделано индийскими производителями.