Якутск, 13 октября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Отмены рейсов «Аэрофлота» Якутск — Москва — Якутск на зимний период не будет. Продажа билетов авиакомпании возобновлена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта Якутска.

lars_greft Крыло самолета

Однако «Аэрофлотом» принято решение летать до 17 ноября четыре раза в неделю вместо ежедневных рейсов, а затем перелёты в столицу России будут осуществляться во все дни, кроме воскресенья. При этом с 30 октября, три раза в неделю начнёт летать из Якутска в Москву авиакомпания «ВИМ-Авиа», продажа билетов на её рейсы также уже открыта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о возможной приостановке полётов «Аэрофлота» по маршруту Якутск — Москва, и билеты на рейсы авиакомпании в зимнее время исчезли из продажи. СМИ писали, что причиной для возможной отмены перелётов может стать отсутствие договорённости с аэропортом Братска, где считают, что за использование его как запасного «Аэрофлот» должен платить. В авиакомпании же заявили, что этот сбор сделает рейсы в Якутск убыточными, а по факту авиакомпания будет платить только за возможность пролёта над аэропортом.