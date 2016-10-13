Москва, 13 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Сведения о том, что в московском международном аэропорту Шереметьево был экстренно посажен самолёт с неисправным двигателем, не подтвердились. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

wacki56 Самолет

В компании сообщили, что появившаяся ранее в СМИ информация была проверена и не подтвердилась: экстренной посадки летевшего из Санкт-Петербурга самолёта не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 октября появилась информация об экстренной посадке в Шереметьево летевшего из Санкт-Петербурге неисправного самолёта. Уточнялось, что на борту воздушного судна находились порядка 150 человек.