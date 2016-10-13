Санкт-Петербург, 13 октября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга ищут внебюджетные источники финансирования для строительства второго этапа Западного скоростного диаметра (ЗСД) и других объектов транспортной инфраструктуры. По некоторым проектам рассматривается возможность получения федерального софинансирования из средств, собранных системой «Платон». Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

vylip Новая дорога

Напомним, в начале октября был выбран маршрут для новой скоростной автодороги (второго этапа ЗСД) — с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая — Зольная в Невском районе. Новая трасса начнется от ЗСД в районе Благодатной улицы и выйдет на КАД в районе Кудрово.

Как сообщается, КРТИ уже приступил к подготовке заявки для получения средств Фонда национального благосостояния на строительство этой скоростной трассы. По предварительным расчётам, стоимость реализации проекта оценивается в 150 млрд рублей.

«В дальнейшем для формирования заявки на софинансирование Комитет планирует привлечь АО «Западный скоростной диаметр», которое имеет большой опыт работы с подобными проектами», — отметили в смольнинском ведомстве.

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Кроме того, прорабатывается модель реализации еще четырех крупных инфраструктурных объектов.

Так, речь идет о перспективной магистрали М-49, которая свяжет Приморское шоссе и ЗСД. Трасса протяженностью 9 км включает участок Приморского шоссе (2,5 км), подлежащий строительству и реконструкции в месте соединения. Предполагается, что проезд по магистрали будет платным.

На условиях ГЧП планируется реализация проекта реконструкции автомобильной дороги М-11 «Нарва» на участке от Гореловского путепровода до Лиговского путепровода, строительство моста через реку Неву в створе Орловской и Феодосийской улиц, строительство железнодорожного переезда в посёлке Петро-Славянка. «Данные объекты планируется реализовать в рамках концессионного соглашения с инвесторами», — уточнили в КРТИ.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, после завершения строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге планируется возведение двух новых скоростных автомобильных дорог. Общая длина двух новых трасс составит 34 километра.

«Если у федерального бюджета появится возможность оказать помощь в виде субвенций и субсидий бюджету Петербурга при реализации этих проектов, мы будем благодарны», — заявлял в июле текущего года вице-губернатор Игорь Албин.

Центральный участок ЗСД введут в эксплуатацию до конца 2016 года. После этого общая протяженность скоростной трассы, связавшей север и юг Петербурга по западной оконечности, составит 46 километров.