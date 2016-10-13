Пенза, 13 октября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Управление Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе организовало в Пензе региональный молодежный форум «Уроки Нюрнберга. Взгляд из ХХI века», который начался 13 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Нюрнбергский процесс

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Нюрнбергский трибунал является самым крупным в истории человечества процессом, который продемонстрировал волю народов разоблачить агрессию и фашизм. Данный судебный процесс фактически подтвердил главный вывод о сущности фашизма как открытой террористической диктатуры, отмечают эксперты.

В работе форума, посвященного этому историческому событию, примут участие заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, писатель, историк, документалист, вице-президент Международной ассоциации прокуроров, заслуженный юрист РФ (заместитель Генерального прокурора РФ в 2003—2015 годах) Александр Звягинцев, профессор Академии Генпрокуратуры — доктор юридических наук Александр Агутин, а также прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, региональное руководство, главы силовых ведомств, ректоры вузов области и студенты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный молодежный форум «Уроки Нюрнберга. Взгляд из ХХI века» посвящен 70-летию Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками. Он пройдет в Пензе 13 и 14 октября 2016 года.

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