Вашингтон, 13 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) США уничтожили три радиолокационные станции в Йемене в ответ на обстрел американских кораблей повстанцами-хуситами. Об этом, как передает ВВС, заявил представитель Пентагона Петер Кук.

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«Эти ограниченные удары (по радарам в Йемене) были нанесены в качестве меры самообороны в защиту нашего персонала, наших кораблей, а также свободы навигации в этом важном морском районе», — заявил он.

При этом представитель военного ведомства добавил, что удары ВС США стали ответной мерой на пуск хуситами как минимум трех ракет в направлении эсминца USS Mason в Красном море.

«США нанесли прямые удары по территории Йемена впервые после начала вооруженного конфликта в этой стране», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, радиолокационные станции, по которым были нанесены удары, полностью уничтожены.

12 октября Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что эсминец ВМС США несколько раз подвергся ракетной атаке с территории Йемена, которую контролируют вооруженные группировки хуситов.

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