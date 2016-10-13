Власти РФ намерены реализовать в Арктике 150 проектов на 5 трлн рублей
Москва, 13 октября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В планы правительства России входит реализация 150 проектов в Арктике в срок до 2030 года. Объем инвестиций составит 5 трлн рублей, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем выступлении на конференции «Международное сотрудничество в Арктике, новые вызовы и векторы развития».
Рогозин пояснил, что своего рода «портфель» проектов, часть из которых уже реализуются, был отобран по поручению госкомиссии Минэкономразвития по вопросам развития Арктики. Большая часть из озвученной суммы, порядка 4 трлн рублей, должна поступить из внебюджетных источников.
Ожидается, что в каждом регионе арктической зоны будут созданы «проектные офисы», которые свяжет единая система управления, экономическая, транспортная и социальная инфраструктура.