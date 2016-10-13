Москва, 13 октября, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В планы правительства России входит реализация 150 проектов в Арктике в срок до 2030 года. Объем инвестиций составит 5 трлн рублей, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем выступлении на конференции «Международное сотрудничество в Арктике, новые вызовы и векторы развития».

Фото предоставлено Национальным парком Русская Арктика М. Иванов Скала Юрия

Рогозин пояснил, что своего рода «портфель» проектов, часть из которых уже реализуются, был отобран по поручению госкомиссии Минэкономразвития по вопросам развития Арктики. Большая часть из озвученной суммы, порядка 4 трлн рублей, должна поступить из внебюджетных источников.

Ожидается, что в каждом регионе арктической зоны будут созданы «проектные офисы», которые свяжет единая система управления, экономическая, транспортная и социальная инфраструктура.