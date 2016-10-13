Калининград, 13 октября, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Пограничное управление ФСБ по Калининградской области заявило об участившихся фактах нарушения российского законодательства гражданами Польши. Речь идёт об оформлении российских виз с фиктивными приглашениями от якобы калининградских фирм.

polska-kaliningrad.ru Российско-польская граница

«На фоне прекращения действия режима местного приграничного передвижения (МПП) резко сократились поездки граждан Польши в Калининградскую область для покупки бензина, — сообщили сегодня, 13 октября, корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. — Однако поляки, которые занимаются данной деятельностью на постоянной основе, постепенно восстанавливают упущенные возможности путём оформления российских виз взамен карточек МПП».

«Для получения российской визы граждане Польши готовы идти на нарушение российского законодательства, предоставляя на оформление виз фиктивные приглашения от российских юридических лиц, что в свою очередь может повлечь привлечение лица, получившего такую визу к административной или уголовной ответственности», — продолжили в погрануправлении ФСБ.

По факту некоторых выявленных случаев уже проводится проверка.

По данным ведомства, в сентябре 2016 года количество иностранных автомобилей, пересекших Государственную границу РФ со стороны Польши, упало втрое (250 тыс. т/с в сентябре 2015 года против 82 тыс. т/с в сентябре 2016 года).

ИА REGNUM напоминает, что инициатива заморозить МПП принадлежит Польше, которая вначале мотивировала свои шаги обеспечением безопасности при проведении саммита НАТО в Варшаве, а затем обосновала мораторий на МПП общими словами об угрожающей в целом Калининградской области.

Тем временем, для жителей депрессивного Варминьско-Мазурского воеводства льготный режим пересечений российской границы является основным инструментом для зарабатывания денег. Польские челноки ежедневно закупают в Калининградской области бензин и перепродают его в Польше, пользуясь двойной разницей цен.