Москва, 13 октября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Нью-Дели планируют обсуждать модернизацию соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, сообщает агентство IANS.

stevepb Инвестиции

Цель обсуждения — стимулировать взаимный приток капиталов. По словам президента, объём взаимных инвестиций может быть заметно увеличен.

Напомним, российский президент будет находиться в Индии с 15 по 16 октября. Здесь пройдут VIII саммит БРИКС и переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) являются одним из ключевых элементов формирующегося многополярного мира. На предстоящей встрече в Гоа (Индия) будет подтверждена общая для БРИКС приверженность основополагающим принципам межгосударственного общения.