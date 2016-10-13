Москва, 13 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Серийный выпуск спортивной модификации кроссовера LADA Xray начнется в течение ближайшего года или полутора лет, что будет зависеть, в том числе, от экономической ситуации, об этом президент АВТОВАЗа Николя Мор рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

automotobike.ru LADA XRAY Sport

«Это зависит от различных факторов, в том числе и от финансовой ситуации. Но, конечно, мы постараемся их выпустить как можно скорее», — пояснил Мор о начале выпуска серийной LADA XRay Sport.

Концепт нового LADA XRay Sport можно назвать самым загадочным дебютом Московского автосалона, отмечает издание «Автосреда», ведь сведения о модели почти отсутствовали.

Известно, что спортивный автомобиль оснастят двигателем объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с., как и XRay. Также модель получит заниженную подвеску и спортивные настройки, а также соответствующий дизайн экстерьера и салона.