Североуральск, Свердловская область, 13 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Свердловской области руководство организации, представляющей гражданам бытовые услуги, задолжало сотрудникам заработную плату на сумму свыше одного миллиона ста тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«На предприятии работают 50 сотрудников. На данный момент следователи устанавливают лиц, причастных к задержке зарплаты. Необходимо отметить, что дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки», — уточнили в пресс-службе силового ведомства.

«Проверка в отношении предприятия, занимающегося пошивом одежды, ремонтом обуви и представлением парикмахерских услуг в Североуральске, проводилась в сентябре-октябре текущего года. Материалы были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщила руководитель пресс-службы Свердловской области Марина Канатова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области участились случаи невыплаты заработной платы.

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В частности, в данный момент идёт проверка прокуратуры о невыплате заработной платы строителям в Екатеринбурге. По предварительным данным, без зарплаты остались гастарбайтеры, граждане среднеазиатских республик, и речь идёт о задолженности в несколько миллионов рублей.

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Также в Свердловской области продолжается суд над бывшим руководителем машиностроительного завода города Карпинска.

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Он обвиняется в частичной задержке зарплаты 160 сотрудникам свыше трёх месяцев и полной свыше двух месяцев на общую сумму более четырёх миллионов рублей.

Также известны случаи, когда из-за невыплаты зарплаты сотрудники предприятия идут на крайние меры.

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Так, сотрудники «Верхнесинячихинского металлургического завода» (ВСМЗ) из-за невыплаты заработной платы объявили в августе голодовку. Всего в голодовке приняло участие 30 рабочих, но спустя несколько дней пятеро из них были доставлены в больницу с высоким давлением. Позже после вмешательства прокуратуры ситуацию с задолженностью удалось урегулировать к концу августа, и голодовка была прекращена. Тем не менее по факту невыплаты зарплаты следственными органами было возбуждено уголовное дело.