Москва, 13 октября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Гоа 15−16 октября, заявил о налаживании технологического сотрудничества в области обогащения урана между Россией и Индией, сообщает индийское информационное агентство IANS.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, РФ переходит на локализацию производства в Индии компонентов для АЭС, также российская сторона приступила к изучению вопроса о строительстве АЭС на других площадках в Индии, кроме АЭС «Куданкулам».

Кроме того, «Росатом» и индийская Корпорация по атомной энергии начали подготовку к сооружению третьего и четвертого блоков АЭС «Куданкулам», на реализацию этого проекта Россия предоставила кредит $3,4 млрд — 85% от стоимости контрактов.